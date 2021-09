[아시아경제 지연진 기자] 이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 4,635 전일대비 85 등락률 -1.80% 거래량 231,125 전일가 4,720 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 이지홀딩스, 美 사료업체 '퍼스트맥네스' 인수‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이지홀딩스, 유상증자 확정발행가액 4885원 close 는 보유 중인 이앤벤처파트너스 지분 90% 전량을 미국 소재 해외 자회사(EASY USA HOLDINGS INC.)에 매각하면서 이앤벤처파트너스는 국내 자회사에서 제외됐다고 16일 공시했다.

