무안군, 추석 연휴 코로나19 확산 차단 ‘맞춤형 방역’ 추진

장사시설 점검…공원묘지 발열 체크 전담 요원 배치

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)이 추석 연휴 기간 성묘·추모객 등 장사시설 이용객이 증가할 것을 예상하고 코로나19 확산 방지 및 감염병 예방을 위해 장사시설 맞춤형 방역 대책을 추진한다.

16일 군에 따르면 장사시설에 온라인 추모·성묘 서비스를 도입하고, 추모객 사전 총량 예약제를 시행해 비대면 성묘(추모) 시스템을 추진하고, 실내 봉안시설은 제례실과 유가족 휴게실 폐쇄 조치와 실내 음식물 섭취를 전면 금지하는 등 추모·성묘객 감염병 예방을 위한 방역 시스템을 구축했다.

또한, 추석 연휴 동안 공원묘지 주 출입구에 발열 체크 전담 요원을 배치해 감염병 증상자의 출입을 통제하고 방문객 리스트 작성 및 마스크 착용 여부 등을 확인하는 동시에 사람 간 거리를 2m 이상 유지토록 ‘사회적 거리두기’ 준수를 지도할 계획이다.

특히 관내 곳곳에 ‘찾아가는 성묘 자제’ 협조 현수막을 내붙이고 추모·성묘객 숫자를 최소한으로 줄이기 위해 노력하고 있다.

무안군 관계자는 “이번 추석 명절은 사랑하는 가족·친지·이웃의 안전을 위해 최소 인원 고향 방문, 머무는 시간 줄이기, 미리 성묘하기 실천을 당부드린다”며 “모두가 안전하고 편안한 추석 명절을 보낼 수 있도록 방역을 빈틈없이 하겠다”고 밝혔다.

김 산 군수는 “코로나19 확산과 관련해 하반기 최대 고비가 될 추석 연휴 때 최대한 이동을 자제하고 사회적 거리두기에 동참해 주기 바란다”고 당부했다.

