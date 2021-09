구례군, 경력단절여성 경력이음바우처 지원대상자 신청모집

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 출산, 육아 등으로 취업 재개에 어려움이 많은 경력단절여성에게 조기 사회복귀 유도를 위해 20만원을 지원하는 경력이음바우처 카드 지원사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

신청 자격은 취업지원기관인 ‘여성새로일하기센터’에 구직을 등록한 만 35세부터 54세 경력단절여성으로 구례군에 1년 이상 주소를 두고 공고일 기준 건강보험료가 기준 중위소득 150% 이하면 누구나 신청 가능하다.

오는 11월 30일까지 거주지 읍면사무소에 신청할 수 있다.

선정된 후 NH농협은행 구례군지부에서 카드를 발급 받아 취업준비를 위한 도서구입, 수강료, 면접준비 비용 등으로 사용가능하다.

단, 다른 법령에 띠라 여성농업인 행복바우처 등 유사한 복지서비스 수혜자, 취업성공패키지 및 재정지원 일자리 사업 참여자 등은 대상에서 제외된다.

김순호 구례군수는 “여성능력개발과 취업 장려를 위한 사업을 지속적으로 추진하여 여성이 꿈을 펼칠 수 있는 지역사회로 앞장서겠다”고 말했다.

경력단절여성 지원에 관한 기타 자세한 사항은 군 홈페이지를 통해 확인하거나 평생교육과 여성가족팀으로 문의하면 된다.

