[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이상규 경기도소방재난본부장이 추석 연휴를 앞두고 소방지휘관 영상회의를 갖고, 소방안전에 힘써 달라고 당부했다.

경기도 소방재난본부는 16일 이 본부장이 수원시 권선구 본부 청사 6층 영상회의실에서 소방지휘관 영상회의를 주재했다고 밝혔다.

이 본부장은 이 자리에서 ▲추석 연휴 안전 대책 ▲태풍 '찬투' 대비 긴급구조 대응 ▲추석연휴 코로나19 방역수칙 등에 점검하고 철저한 준비를 주문했다.

한편 이날 회의에는 본부 과장 및 팀장을 비롯해 경기도 35개 소방서장, 소방학교 관계자 등 간부 60여명이 참석했다.

