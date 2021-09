[아시아경제 정동훈 기자] 보이스피싱 인출책인 여중생을 납치해 현금 수천만원을 뺏은 공범들이 경찰에 붙잡혔다.

16일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 마포구 홍대입구역 인근에서 중학생 A양을 차로 납치한 혐의(특수강도)를 받는 5명을 지난 14일 검찰에 송치했다.

외국인 남성 3명은 구속됐고, 10대 한국인 여성 2명은 불구속 상태로 송치됐다. 경찰 수사 결과 피의자들은 A양으로부터 현금 약 2700만원을 빼앗고 약 1시간 뒤 A양을 영등포구 모처에 내려준 것으로 파악됐다.

A양의 신고를 받고 출동한 경찰은 일당을 차례로 검거했다. 납치 피해자 A양은 보이스피싱 범행에 인출책으로 가담했으며, 인출한 돈을 조직에 전달하지 않고 써왔던 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "보이스피싱 범행은 별건으로 수사하고 있다"고 설명했다.

