드롭탑, 버블 밀크티·커피 등 가을 음료 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 드롭탑은 가을을 맞아 버블 밀크티 및 커피 베리에이션 음료를 새롭게 출시했다고 16일 밝혔다.

버블 밀크티 4종은 ▲리얼 블랙 밀크티 ▲스윗 퍼플 밀크티 ▲딥그린 밀크티 ▲925 블렌딩 밀크티로 구성됐다. 커피 베리에이션 음료 4종은 ▲블랙 슈가 콜드브루 라떼 ▲아이스크림 콜드브루 라떼 ▲바닐라 콜드브루 드롭치노 ▲925 돌체 라떼로 각 커피에 맞는 향과 맛을 구현해 냈다.

리얼 블랙 밀크티는 향긋하고 진한 블랙티와 부드러운 우유, 쫀득한 버블을 함께 즐길 수 있는 대만식 음료다. 스윗 퍼플 밀크티는 고소한 타로 밀크티 위에 달콤짭조름한 솔티폼, 바삭한 쿠키가 올려져 식사 대용으로 마실 수 있는 든든한 음료다.

제주산 프리미엄 말차를 사용하여 부드럽고 진한 딥그린 밀크티는 크리미한 솔티폼과 쫀득한 버블의 조화가 돋보이는 음료다. 925 블렌딩 밀크티는 925 스페셜티 원두가 블렌딩된 에스프레소에 향긋한 밀크티와 솔티폼이 더해져 드롭탑만의 풍미가 돋보이는 음료다.

드롭탑은 가을 신제품 출시를 기념해 다음 달 16일까지 신메뉴 구매 시, 드롭탑 앱에서 1잔당 스탬프 5개를 적립해 주는 이벤트 등을 진행한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr