‘월세가 연봉’ 아크로서울포레스트 월 2700만원…전세 1위 36억

성수동 아크로서울포레스트 보증금 20억원에 월세 2700만원

서울 전세 최고가는 대치동 래미안대치팰리스 36억원

올 7월 기준 서울에서 거래된 아파트 전월세 중 월세가 가장 비싼 곳은 2700만원을 기록한 성동구 성수동1가 ‘아크로 서울포레스트’인 것으로 나타났다.

16일 국회 국토교통위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원이 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 자료에 따르면, 지난해 건축된 이 아파트의 전용면적 264.5㎡는 지난 7월 보증금 20억원, 월세 2700만원에 거래된 것으로 나타났다. 이는 작년 기준 중소기업 대졸 1년차 근로자 평균연봉(2852만원)에 육박하는 금액이다.

월세가 두 번째로 비싼 아파트는 강남구 청담동 소재 ‘이니그마빌2’ 전용면적 230.7㎡로 월세 1200만원(보증금 3억원)이었다. 이어 서초구 반포동의 ‘반포자이’ 전용면적 245㎡가 1,000만원(보증금 10억원), 용산구 한남동의 ‘한남더힐’ 전용면적 177.8㎡가 800만원(보증금 12억원)에 거래됐다.

전세 최고가 거래는 강남구 대치동에 소재한 ‘래미안 대치팰리스’로 전용면적 151.3㎡에 보증금 36억원이었다.

이어 서초구 반포동의 ‘반포자이’ 전용면적 216.5㎡가 32억원, 같은 동 ‘아크로리버파크’ 전용면적 130㎡가 32억원, 강남구 도곡동 ‘타워팰리스3’ 전용면적 163.7㎡가 30억원에 거래됐다.

김 의원은 "월세 2700만원, 전세 36억원이나 되는 초고가 전월세 아파트들도 임대차 3법의 보호를 받게 된다"면서 "정책 실패의 민낯을 낱낱이 보여주고 있다"고 비판했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr