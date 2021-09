한라홀딩스, 2차전지 분리막 전문기업에 전략투자 단행

2차전지 분리막 제조·판매 WCP에 1000억원 투자

[아시아경제 유제훈 기자] 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 49,200 전일대비 1,500 등락률 +3.14% 거래량 155,976 전일가 47,700 2021.09.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한라홀딩스, 자회사 위코 주식 1340억원에 추가취득한라홀딩스, 오는 18일 기업설명회 개최만도, 맥스트 지분 24.5만주 매각.. 4.02% 보유 close 는 2차전지 분리막 제조·판매 전문기업인 WCP에 전략적 투자를 단행했다고 16일 밝혔다. 투자금은 1000억원이다.

이번 투자는 자회사 위코(100%)에 출자하는 방식으로 추진됐으며 투자금은 노앤파트너스가 설립한 사모펀드(PEF) 넥스트레벨제1호사모투자 지분 90.74%에 해당한다.

WCP는 전기자동차 2차전지 소재 분리막 생산 전문기업이다. 고분자 필름 제조 방면의 독자적인 기술을 보유하고 있는 이 회사는 생산 측면에서 세계 1위 아사히카세이보다 높은 경쟁력을 인정받고 있다는 게 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 49,200 전일대비 1,500 등락률 +3.14% 거래량 155,976 전일가 47,700 2021.09.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한라홀딩스, 자회사 위코 주식 1340억원에 추가취득한라홀딩스, 오는 18일 기업설명회 개최만도, 맥스트 지분 24.5만주 매각.. 4.02% 보유 close 의 판단이다.

오는 2024년 양산을 목표로 삼성 SDI와 함께 유럽 생산 거점을 준비하고 있는 WCP는 내년 상반기 기업공개(IPO)를 위해 연말까지 상장예비실사를 신청할 계호기이다.

한편 한라그룹은 이번 투자를 계기로 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 49,200 전일대비 1,500 등락률 +3.14% 거래량 155,976 전일가 47,700 2021.09.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한라홀딩스, 자회사 위코 주식 1340억원에 추가취득한라홀딩스, 오는 18일 기업설명회 개최만도, 맥스트 지분 24.5만주 매각.. 4.02% 보유 close -WCP간 공동 영업망 구축 등 전략적 협력도 이어나갈 전망이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr