[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 추석 명절을 맞이해 취약계층을 대상으로 봉사활동을 실시했다고 15일 밝혔다.

봉사활동은 지난 14일 서구 동명전문요양원에서 이뤄졌으며, 코로나19 방역수칙을 준수한 가운데 4명의 소방공무원이 참여해 건물 주위 환경미화활동, 생필품 전달과 같은 외부활동 위주로 진행됐다.

서부소방서 관계자는 "코로나19로 피로가 쌓여있는 상황이지만 모두가 따뜻하고 풍성한 추석을 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 봉사활동에 적극적으로 참여하겠다"고 말했다.

