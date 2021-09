르노그룹 부회장, 부산시장 만나 미래차 생태계 구축 추진키로

미래 친환경차 개발 위한 인프라 조성 및 행정·재정지원

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차와 부산광역시가 미래차 생태계 구축 및 일자리 창출에 공동 노력키로 했다.

15일 르노삼성에 따르면 프랑수아 프로보 르노그룹 국제 개발·협력 총괄 부회장은 도미닉 시뇨라 사장과 함께 이날 부산시청에서 박형준 부산시장을 만나 미래차 전략 및 일자리 창출에 공동노력키로 합의했다.

합의문에 따르면 르노삼성과 부산시는 국가 빅 3 산업인 미래차를 부산의 중심산업으로 육성하기 위해 르노삼성 부산공장 내 생산서설 및 부지를 활용, 미래차 전략산업을 위한 생태계를 구축한다.

이를 위해 르노삼성은 미래 친환경차 개발을 위한 핵심 부품업체 등 생태계 참여자를 위한 인프라를 조성하고, 지역 상생 및 청년 일자리 창출에도 노력할 예정이다. 또 부산시는 르노삼성 부산공장을 중심으로 생태계 조성이 가능하도록 참여기업 및 컨소시엄에 행정적·재정적 지원을 펼친다.

한편 르노삼성과 부산시는 지난 4월 박 시장 취임 이래 부산시의 미래차 전략을 위한 논의를 이어왔다. 이날 합의에 따라 양 측은 민관 합동 태스크포스팀(TFT)을 구성해 향후 구체적인 상버 시행 방안 및 일정 등을 논의할 예정이다.

