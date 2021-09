▲배갑순씨 별세, 배복환(광주시청 국장·지방자치인재개발원 교육)씨 부친상=14일 오전, 광주광역시 동구 금호학동장례식장 201호, 발인 16일, 062)227-4000.

