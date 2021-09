서울시청 앞 간호사 사직서 제출

민주노총 공공운수노조 의료연대본부 서울지부가 15일 서울시청 앞에서 ‘코로나19 간호인력기준 발표하지 않는 서울시 규탄! 간호사 사직서 제출 기자회견’을 열었다. 기자회견을 마친 뒤 의료진이 인력충원을 기다리다 병원을 떠난 동료 간호사 700여명의 사직서를 모아 제출하는 퍼포먼스를 했다. 코로나19 병동의 간호인력 부족문제의 근본적인 해결을 촉구했다.

