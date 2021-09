극장에서 만나는 콘서트…가수와 소통도

CGV '비욘드 라이브 - 키 : 그록스 인 더 키랜드'

이제는 극장에서 콘서트를 보고 가수와 이야기를 나눈다. 증강현실(AR)과 다중 화상 연결을 통해서다. CGV는 오는 26일 용산아이파크몰과 강남, 서면에서 샤이니 키의 솔로 콘서트 '비욘드 라이브 - 키 : 그록스 인 더 키랜드'를 생중계한다고 15일 전했다. 오후 3시부터 150분간 공연을 대형 스크린과 최적의 사운드로 생생하게 전달한다. 중계는 AR과 다중 화상으로 인터랙티브 소통을 이어주는 '비욘드 라이브' 방식으로 진행된다. 조진호 CGV 콘텐츠기획 담당은 "코로나19 확산으로 오프라인 콘서트가 열리기 어려운 상황에서 '비욘드 라이브'를 통해 가수와 팬들이 소통한다"라며 "키 공연 뒤에도 많은 가수의 공연을 보일 예정"이라고 말했다. 티켓 가격은 4만9000원이다. 15일 오후 5시부터 판매한다. 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 또는 홈페이지 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr