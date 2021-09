토스 "'숨은 정부지원금' 찾아가세요"

[아시아경제 성기호 기자] 모바일 금융 플랫폼 토스가 행정안전부의 공공데이터포털을 활용해 ‘숨은 정부지원금 찾기' 서비스를 제공한다고 15일 밝혔다. 민간 서비스 최초로 ‘보조금24’ 서비스를 정부24 사이트가 아닌 자체 애플리케이션(앱) 내에서 구현한 것이다.

보조금24는 내가 받을 수 있는 정부 혜택을 쉽게 확인하고 신청할 수 있는 서비스다. 현재 받을 수 있는 혜택 뿐 아니라 향후 지원가능한 혜택까지 알려주고 지원 신청도 할 수 있다. 이날부터 토스 앱 전체탭에서 ‘숨은 정부지원금 찾기'를 누르고 주소와 직업 등 간단한 정보를 직접 입력하면 ‘내가 받을 수 있는 정부혜택’을 확인할 수 있다.

현재 토스 앱에서 300여 혜택 및 지자체 지원사업 600여 혜택을 확인할 수 있으며 연말까지 6000여개 이상으로 확인가능한 혜택 숫자를 확대할 계획이다. 내년에는 중앙부처 혜택 뿐 아니라 지자체, 공공기관에서 제공하는 혜택까지 한 눈에 확인할 수 있게 될 예정이다. 본인의 혜택 뿐 아니라 세대원의 혜택까지 한 번에 확인할 수 있는 기능도 추가된다.

행안부는 중앙부처 혜택서비스를 민간에 공개해 복지사각지대에 놓인 취약계층을 포함한 전국민이 정부 혜택을 몰라서 못 받는 일이 없도록 하겠다는 계획이다.

토스 관계자는 “국민의 삶을 좀더 낫게 만들겠다는 보조금24의 취지에 맞춰 정부 지원금 혜택을 놓치는 사람이 없도록 더 많은 사용자와 정부혜택이 연결될 수 있도록 돕겠다"며 “토스에서 숨은 정부지원금 찾기로 사용자별 상황에 따른 폭넓은 혜택을 받아가실 수 있을 것"이라고 강조했다.

