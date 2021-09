현대百, 추석 선물세트 ‘명절 임박 배송 서비스’ 운영

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 추석 연휴 첫날인 오는 20일까지 압구정본점·신촌점 등 전국 7개 점포에서 선물세트를 구매하면 당일 바로 배송을 해주는 ‘명절 임박 배송 서비스’를 운영한다고 15일 밝혔다.

점포별 반경 5km 내에서 배송받는 고객이 대상으로 주문 당일 오후 5시까지 주문하면 저녁에 바로 배송 받을 수 있다. 추석 선물세트를 5만원 이상 구매하는 고객에게는 무료로 배송을 진행하고, 5만원 미만으로 구매한 고객들은 5000원을 내면, 서비스 이용이 가능하다.

추석 전날 휴점하는 무역센터점·더현대서울 등 전국 9개 점포는 추석 연휴 전날인 19일까지 '명절 임박 배송 서비스'를 운영한다.

현대백화점 관계자는 “선물세트를 아직 구매하지 못한 고객들을 위해 추석 전날까지 배송해주는 서비스를 운영한다”며 “고객들이 안심하고 감사의 마음을 전할 수 있도록 선물세트 준비에서부터 주문?배송에 이르기까지 방역 강화에 총력을 기울일 방침”이라고 말했다.

한편, 현대백화점은 추석 연휴 기간 점포별로 이틀간 휴점한다. 무역센터점·천호점·중동점·킨텍스점·판교점·대구점·울산점·충청점·더현대서울은 20일과 21일에 휴점하고, 압구정본점·신촌점·미아점·목동점·디큐브시티·부산점·울산동구점은 21일과 22일에 휴점한다. 현대아울렛 전국 8개 전 점포는 21일에 휴점한다.

