▶강경애 씨 별세, 양성진(애경그룹·제주항공 전 홍보실장 전무)·덕진(삼성전자 법무실 IP출원팀 수석) 씨 모친상, 양호석(JTBC 스튜디오 PD) 씨 조모상= 14일 오후 6시30분, 전북대병원 장례식장 6호실, 발인 16일 오전 7시, 장지 전주 금상동성당 하늘자리 봉안당. 063-250-2452.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr