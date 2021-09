英, 브렉시트 식품 수입통관 또 유예…"코로나19 때문"

[아시아경제 정현진 기자] 영국 정부가 코로나19를 이유로 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 수입통관을 또 다시 유예한다고 발표했다고 14일 일간 가디언 등이 보도했다.

보도에 따르면 영국 정부는 EU에서 오는 농산물과 식료품 통관·검역 관련 절차를 도입하는 일정을 연기한다고 밝혔다. 이에 따라 당장 10월에 시작할 예정이던 일부 관련 절차들이 내년 1월이나 7월로 연기된다. 일부는 올해 4월 도입 예정이었는데 두 차례 연기됐다.

영국 정부는 코로나19 사태로 영국과 유럽 전역의 공급망에 차질이 빚어진 점을 언급하면서 기업들이 새로운 절차에 적응할 시간이 필요했다고 연기 이유를 밝혔다. 페니 모던트 영국 재무부 장관은 "팬데믹이 영국과 EU 모두에게 경제적으로 장기간 지속적으로 타격을 주고 있으며 글로벌 공급망 압박이 존재한다"면서 "이러한 상황에서 정부는 연기를 결정했다"고 설명했다.

영국에서는 최근 코로나19와 브렉시트 영향으로 물류난이 발생하고 있다. 팬데믹과 글로벌 화물 운송 비용 증가 등으로 인해 글로벌 공급망이 압박을 받으면서 농산품이 제대로 운송되지 않아 마트의 진열대가 텅 비는 등 문제가 발생하고 있다. 일각에서는 이러한 상황에서 수입통관이 도입되면 크리스마스를 앞두고 문제가 더 심각해질 것이란 경고가 나온다.

