[아시아경제 한진주 기자] 서울 강남경찰서는 독립운동자 후손의 명예를 훼손한 혐의로 만화가 윤서인씨를 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다.

윤씨는 1월12일 자신의 SNS에 '친일파 집과 독립운동가 후손의 집'이라는 설명이 붙은 사진을 올리고 "친일파 후손들이 저렇게 열심히 살 동안 독립운동가 후손들은 도대체 뭐한 걸까"라는 글을 올려 독립운동자 후손의 명예를 훼손한 혐의를 받는다.

지난 7월 독립유공자·후손 463명은 정보통신망법상 명예훼손과 모욕 혐의로 윤씨를 경찰에 고소했다.

