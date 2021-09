갤럭시Z폴드3·플립2 품귀에…사전예약자 개통 재연장

삼성전자 "사전 예약자 개통 기간 9월30일까지 연장"

사전 예약 사은품 신청 기간도 10월15일까지로 늘려

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 갤럭시Z폴드3와 Z플립3가 품귀 현상을 빚자 사전구매 고객들의 개통기간을 재연장하기로 했다.

14일 삼성전자는 공식 홈페이지를 통해 지난달 24일부터 이달 15일까지로 예정된 사전 예약자 개통 기간을 이달 30일까지로 연장한다고 밝혔다.

이달 30일까지였던 사전 예약 사은품 신청 기간도 10월15일까지로 연장된다.

삼성전자는 "일부 매장별 모델, 컬러 등 재고 불균형으로 원하는 모델로의 개통이 어려운 고객을 위해 전 모델 대상 예약자 개통 기간과 사은품 신청 기간을 다시 한번 연장한다"고 말했다.

앞서 삼성전자는 지난달 27일로 예정됐던 사전 예약자 개통 기간을 이달 15일까지로 변경했고, 추가로 15일을 더 연장했다.

삼성전자가 지난달 17∼23일 실시한 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3 사전 예약 실적은 약 92만대로 집계됐다. 갤럭시노트20의 약 1.3배, 갤럭시S21의 약 1.8배 수준이다.

