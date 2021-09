[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보) 임직원들이 14일 광주광역시 서구 양동시장을 방문해 추석제수용품을 구입하는 등 코로나19로 힘든 전통시장의 매출증대와 지역경제 활성화를 위한 장보기 행사를 펼쳤다.

