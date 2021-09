대우조선해양, LNG운반선 4척 수주로 수주목표 초과달성

수주한 선박 74%가 이중연료 추진선박

[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 이 LNG운반선 4척을 수주하며 수주목표를 초과 달성했다.

대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 은 아시아지역 선주로부터 LNG운반선 4척을 수주했다고 14일 밝혔다. 이 선박들은 옥포조선소에서 건조돼 2024년 하반기까지 선주측에 인도될 예정이다.

대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 이 수주목표를 달성한 것은 조선시황의 급격한 악화로 수주가 급감한 2014년 이후 처음이다. 특히 2014년 149억 달러 수주 이후 처음으로 80억 달러 이상을 수주해 일감 확보에도 청신호가 켜졌다. 현재 수주잔량도 약 222억 달러로 2년치 이상 일감을 확보한 상태다.

이번에 수주한 LNG운반선은 17만4000㎥급 대형 LNG운반선으로 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 이 자랑하는 이중연료 추진엔진(ME-GA)과 더욱 고도화된 재액화설비(Gas Management System)가 탑재돼 온실 가스의 주범인 메탄배기가스의 대기 방출을 대폭 줄여 강화된 온실가스 배출규제에 대응할 수 있는 친환경 고효율 선박이다.

특히 이번 선박에는 ME-GA엔진(저압 이중연료 추진엔진)이 적용됨에 따라 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 이 적용하고 있는 주력 엔진인 ME-GI엔진(고압 이중연료 추진엔진)과 더불어 선주에게 제공할 수 있는 옵션이 많아져 향후 수주전에서 유리할 것으로 예상된다.

대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 관계자는 "이번 수주로 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 의 압도적인 LNG운반선 건조 기술력이 다시 한번 증명 됐다"며 "조기에 수주목표를 초과 달성한 만큼 추가 일감 확보를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 1,250 등락률 +4.42% 거래량 737,561 전일가 28,300 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 9900억 규모 LNG 운반선 4척 수주이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"대우조선해양, 9857억원 규모 잠수함 1척 수주 계약 close 은 올해 컨테이너선 16척, 초대형원유운반선 11척, 초대형LPG운반선 9척, LNG운반선 6척, WTIV 1척, 잠수함 1척, 해양플랜트 2기 등 총 46척(기) 약 80억4000만달러 상당의 선박, 해양플랜트 및 잠수함을 수주해 올해 목표 77억달러 대비 약 104%를 달성했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr