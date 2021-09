애경산업, 전 대표 횡령 2심 유죄 판결 확정

[아시아경제 박지환 기자] 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 23,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 41,515 전일가 23,900 2021.09.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 애경산업, 2분기 영업이익 58억...흑자전환SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입 애경산업, 1분기 영업이익 76억원…전년동기대비 38%↓ close 은 지난 10일 서울지방법원에서 열린 전 대표에 대한 업무상 횡령 혐의 2심 재판에서 유죄 판결이 났다고 14일 공시했다.

횡령 금액은 6000만원으로 자기자본의 0.02%에 해당된다.

회사 측은 "향후 본건과 관련해 진행되는 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 계획"이라고 밝혔다.

