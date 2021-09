[아시아경제 문혜원 기자] 할리스가 처음으로 캡슐커피를 출시했다고 14일 밝혔다.

할리스 캡슐커피는 네스프레소 오리지널 캡슐을 사용하는 머신과 모두 호환된다. 간편한 방법으로 할리스만의 깊고 진한 원두의 풍미를 느낄 수 있다.

종류는 2가지다. ‘할리스 캡슐커피 시그니처 블렌드’는 브라질산 원두와 콜롬비아산 원두를 블렌딩했다. 시그니처라는 이름답게 균형잡힌 바디감으로 부드럽고 중후한 풍미를 느낄 수 있다. 끝 맛이 깔끔해 디저트와 즐기기 좋다.

‘할리스 캡슐커피 이클립스 블렌드’는 다크 로스팅한 과테말라 원두의 쌉싸름한 초콜릿향과 아몬드의 고소하고 산뜻한 풍미가 특징이다. 아이스 아메리카노에 어울리는 미디엄 바디감이 특징이다.

