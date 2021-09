광주 서구 농성1동 보장協, 돌봄이웃에 송편 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 농성1동 지역사회보장협의체(민간위원장 조영숙)가 최근 추석을 앞두고 한가위 추석송편 정나눔 행사를 개최했다.

14일 서구 농성1동에 따르면 이날 행사는 주민사랑협의체, 새마을부녀회, 새마을협의회가 후원하고 지역사회보장협의체가 주관해 위원 40여명이 한마음 한뜻으로 송편을 빚고 쪄, 정성스레 포장해 주위 이웃과 추석의 기쁨을 나누기 위해 진행됐다.

이날 빚은 송편으로 위원들이 홀몸 어르신 등 돌봄이웃 270여 세대에 가가호호 방문하며 전달하고, 안부를 확인하며 따뜻한 추석 명절의 기쁨을 함께 나누었다.

조영숙 위원장은 “올해 추석은 코로나로 인해 예년같은 따뜻한 명절을 기대하기 어렵지만, 이날 빚은 송편, 이 작은 정성이 이웃들의 마음을 따뜻하게 채워졌으면 한다”며 “풍요로운 추석 명절 보내기 바란다”고 말했다.

한편 농성1동 지역사회보장협의체는 최근 ‘돌봄이웃 건강밑반찬 나눔 사업’을 진행했으며 ‘긴급지원119’, ‘어르신생신상차려드기’ 등 관내 돌봄이웃의 복지 향상을 위해 다양한 사업을 추진하고 있다.

