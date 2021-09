에어서울, 부산 노선 항공권·호텔·렌터카 올인원 할인

[아시아경제 이동우 기자] 에어서울은 부산 노선에서 ‘ALL 특가 IN ONE’ 프로모션을 실시한다고 14일 밝혔다.

이날 오전 10시부터 다음달 15일까지 진행하는 부산 노선 항공권 특가 이벤트는 편도총액 기준 김포~부산 1만5900원부터, 제주~부산 1만2600원부터 구매 가능하다. 탑승기간은 이날부터 다음달 15일까지다.

특가 프로모션과 더불어 다양한 제휴 할인 서비스도 제공한다. 에어서울 탑승객은 호텔, 렌터카, 해운대 요트 투어 등 부산 여행에 필요한 모든 서비스를 제휴 할인 받을 수 있다.

호텔은 아바니 센트럴 부산에서 최대 70%까지 할인 서비스를 받을 수 있으며 라마다 앙코르 바이 원덤 해운대에서도 탑승객 혜택 할인가에 예약 가능하다.

렌터카는 롯데렌터카 김해공항 영업소에서 최대 45%까지 할인 가능하고, 레저 부문은 요트탈래 및 해운대 리버크루즈에서 최대 20%까지 할인이 적용된다.

호텔, 숙박 등의 제휴 할인 서비스는 모두 사전 신청을 통해 이용할 수 있으며, 현장에서 에어서울 탑승권을 제시해야 한다. 가격 정보 및 자세한 내용은 에어서울 홈페이지에서 확인할 수 있다.

