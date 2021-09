"노조 있어야 보조금 더 준다"...美 하원 추진에 차업계 '당황'

[아시아경제 이창환 기자] 미국 하원이 미국 내 노동조합 있는 공장에서 제작된 전기차에만 추가 보조금을 주는 법안을 추진하고 있어 현지에서 형평성 논란이 되고 있다.

법안이 통과되면 미국 현지 공장에는 노조가 없는 한국차와 일본차, 독일차 등 해외 자동차 회사들이 혜택을 받을 수 없어 반발하고 있다.

14일 관련업계에 따르면 미국 하원 세입위원회는 전미자동차노조(UAW)가 속한 공장에서 생산한 친환경차에 추가로 4500달러의 세금 혜택을 제공한다는 내용을 핵심으로 하는 법안을 이날 표결에 부칠 예정이다.

현재 미국에선 모든 제조사가 만든 전기차에 일률적으로 7500달러 세액 공제가 적용되는데 이 법안이 통과되면 UAW 소속 생산 공장을 보유한 GM, 포드, 스텔란티스 등 미국 빅3 완성차 기업은 추가로 보조금 혜택을 받는다.

반면 테슬라를 비롯해 미국에 완성차 공장을 보유한 한국과 일본 완성차 회사들은 추가 혜택을 못받는다.

이에 일부 업체들은 강력하게 반발하고 있다. 일본의 도요타자동차와 혼다자동차는 즉각 성명을 내고 "하원의 법안 추진은 노조가 없는 미국 자동차 근로자에 대한 차별"이라고 주장했다.

현대차와 기아는 당장 대응하고 있지 않지만 법안이 통과되면 피해를 입을 수 있어 예의 주시하고 있는 것으로 알려졌다.

자동차 업계의 한 관계자는 "이번 법안은 자국 자동차 회사들을 보호하기 위해 추진되고 있는 것으로 보인다"며 "법안이 통과되면 해외 업체들은 피해를 입을 가능성이 높다"고 말했다.

