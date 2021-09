KT&G, 오픈 이노베이션으로 혁신 기술 스타트업 모집

[아시아경제 임혜선 기자] KT&G가 혁신 기술 역량을 보유한 스타트업을 선발하기 위해 서울창업허브와 함께 'KT&G·서울 스타트업 오픈 이노베이션'을 열고 다음달 5일까지 참여 기업을 모집한다.

KT&G는 미래사업을 위한 신기술과 친환경 소재 개발 등 역량을 갖춘 스타트업을 선발하고, 후속 지원을 통해 맞춤형 상생 비즈니스 모델을 구축한다는 계획이다.

모집은 총 12개의 분야로 진행한다. KT&G의 사업과 관련된 소형 전자기기 친환경 소재 기술 등 7개 분야와 자회사인 KGC의 푸드 테크·솔루션 등 2개 분야, 코스모코스의 헤어케어 기술 및 소재 등 3개 분야다. KT&G는 스타트업 10개사를 선발해 다음달 27일 ‘밋업(Meet-up)’ 행사를 개최한다. 모

KT&G는 ‘밋업’을 통해 최종 선발된 스타트업과 사업 협력 및 PoC(Proof of concept, 개념 검증) 과정을 진행하고, 향후 기술 브랜딩화 및 직접투자까지 검토할 계획이다. 또한, 서울창업허브를 통해 1000만원 상당의 사업화 자금과 사무 공간 지원 및 투자유치 연계 등 경쟁력 강화를 위한 다양한 후속 지원도 제공된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr