하나금융, 글로벌 환경 이니셔티브 'PCAF' 가입

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산 및 저탄소 경제체제로의 이행 촉진을 위해 글로벌 환경 이니셔티브인 ‘탄소회계금융협회(PCAF)’에 가입했다고 14일 밝혔다.

PCAF는 금융기관들의 투자 및 금융거래로 인한 온실가스 배출량을 투명하게 측정 및 공개하도록 통일된 탄소회계 표준을 제공하는 글로벌 금융기관들의 파트너십이다. PCAF 가입 금융기관들은 동일한 회계기준을 바탕으로 온실가스 배출량을 측정 및 공개해 객관성과 투명성에 기반한 탄소 배출량 감축 이행이 가능해진다.

하나금융은 이번 PCAF 가입을 통해 보다 투명한 기준으로 탄소 배출량 측정에 나설 예정으로 이를 바탕으로 과학적 방법론을 적용해 그룹 사업장 및 자산 포트폴리오에 대한 탄소 배출량 감축 목표를 수립할 계획이다.

우선 2050년까지 전 사업장의 탄소중립 달성을 위해 2020년도 온실가스 배출량 총 6만3946톤 CO₂eq를 기준으로 2030년까지 배출량의 20%를 감축한다는 계획이다. 또 사업장 별 탄소 배출량 감축 목표를 과학적 탄소배출량 감축 목표(SBTi) 기준으로 재조정하고 2022년에는 그룹의 ‘자산 포트폴리오 탄소 배출량’ 목표도 공개할 계획이다.

하나금융 ESG기획팀 관계자는 “이번 PCAF 가입을 통해 탄소 배출량을 투명하게 측정 및 공개하고, 실현 가능한 구체적인 탄소 배출량 감축 목표를 수립·이행함으로써 지속가능한 성장을 위한 환경·사회적 책임과 역할에 적극적으로 앞장서 나갈 것”이라고 밝혔다.

