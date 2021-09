현대차, 첫 경형 SUV '캐스퍼' 온라인 사전예약 "1385만원부터"

14일부터 웹사이트 캐스퍼 온라인에서 사전계약 실시

오는 29일 디지털 프리미어와 함께 판매 시작 예정

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차가 엔트리급 스포츠유틸리티차량(SUV) '캐스퍼(CASPER)'의 온라인 얼리버드 예약(사전계약)을 14일 시작한다고 밝혔다. 캐스퍼는 오는 29일부터 본격적으로 판매된다.

캐스퍼는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 205,000 2021.09.14 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 배터리 소재 매출 본격화되는 한솔케미칼현대차, 아산공장 다시 사흘간 가동중단국회 포럼 나선 정의선 "로보틱스, 인류 위한 것"…로봇犬 '스팟' 시연도 close 가 처음으로 선보이는 새로운 차급 ‘엔트리 SUV’다. 개성을 살린 내외장 디자인과 컬러, 용도에 따라 실내 공간 조절이 가능한 시트, 첨단 운전자 보조시스템과 앞좌석 센터 사이드 에어백 기본 적용으로 안전성 확보, 운전자 중심의 편의 사양 탑재 등이 특징이다.

당찬 외관, 뛰어난 공간성, 생동감 넘치는 컬러

캐스퍼 외관 디자인은 당당함과 견고함을 바탕으로 엔트리 SUV만의 젊고 역동적인 감성을 담았다고 회사 측은 강조했다.

단단하고 다부진 차체 전면부에 독특한 분리형 헤드램프를 적용해 캐스퍼만의 강렬한 존재감을 드러냈다. 파라메트릭 패턴의 전면 그릴과 후면 리어램프가 미래지향적인 느낌을 더하고, 액티브 모델(터보 모델)에는 원형 인터쿨러 흡입구, 메쉬타입 그릴, 스포티한 디자인의 스키드플레이트를 적용해 다이내믹한 이미지를 완성했다.

실내는 캡슐 형상의 조형 요소를 외장 디자인과 공유하면서도 공간 전반에 곡선을 적극적으로 활용해 역동적인 인상의 외관과 대비되는 부드럽고 안락한 분위기를 자아냈다.

센터 콘솔은 없애고 기어노브를 대쉬보드에 탑재해 개방성을 살렸다. 여기에 벤치형 시트를 적용해 운전석과 동승석 사이를 자유롭게 이동할 수 있도록 했다.

생동감 넘치는 색상의 대비를 더해 시각적 즐거움도 극대화했다. 1열 시트의 경우 투톤 컬러를 적용하고 시트 후면 가장자리에 지퍼 형태의 박음질 등 디테일한 요소를 더해 차량의 개성을 선명하게 드러냈다.

캐스퍼는 1, 2열 전 좌석에 폴딩(등받이를 앞으로 접는 것) 슬라이딩(시트를 앞뒤로 움직이는 것)리클라이닝(등받이를 앞뒤로 기울이는 것) 기능이 적용돼 높은 공간 활용성도 자랑한다.

세계 최초로 운전석 시트가 앞으로 완전히 접히는 풀 폴딩(Full-folding) 시트를 적용해 실내 공간 활용성을 확장했다. 2열 시트는 최대 160mm 앞뒤로 이동할 수 있고 최대 39도로 젖힐 수 있어 후석 탑승자들까지 편안한 휴식을 취할 수 있다.

사이먼 로스비 현대 스타일링 담당 상무는 "캐스퍼는 한국인들의 도전 정신과 젊은 에너지를 담은 차"라며 "즐거운 무드에서 유연한 사용성과 훌륭한 공간성을 모두 갖춰 고객들을 미소 짓게 하는 좋은 친구같은 차가 될 것"이라고 말했다.

첨단 안전 기술과 앞좌석 센터 사이드 에어백 기본 적용

캐스퍼는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 앞좌석 센터 사이드 에어백을 포함한 7에어백이 기본 적용되고 고강성 경량 차체 구조를 확보해 차급을 뛰어넘는 안전성을 갖췄다는 평가다.

현대차는 캐스퍼 전 트림에 지능형 안전기술인 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자), 차로 이탈방지 보조(LKA), 차로 유지 보조(LFA), 운전자 주의 경고(DAW), 하이빔 보조(HBA), 전방차량 출발 알림 등을 경형 최초로 기본 적용해 동급 최대 안전성과 편의성을 확보했다.

모던 트림부터는 전방 충돌방지 보조(교차로대향차), 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조, 스마트 크루즈 컨트롤이 포함된 현대 스마트센스를 추가로 적용할 수 있다.

또한 앞좌석 센터에 사이드 에어백을 기본 적용해 차량 측면 충돌 발생시 운전석·동승석 승객 간의 충돌과 내장부품과의 충돌에 의한 상해를 최소화했다.

현대차는 캐스퍼를 가솔린 1.0엔진으로 운영하며 가솔린 1.0 터보 엔진을 탑재한 터보 모델은 ‘캐스퍼 액티브’라는 선택 사양으로 운영한다.

가솔린1.0은 최고 출력 76PS(마력), 최대 토크 9.7kgf·m, 복합연비 14.3km/ℓ를 확보했고 가솔린 1.0 터보는 100PS, 최대 토크 17.5kgf·m, 복합연비 12.8km/ℓ의 동력 성능을 갖췄다.

모던 트림부터는 눈길, 진흙길, 모래길 등 주행조건과 노면 상태에 따라 구동력, 엔진 토크, 제동 등을 통합 제어하는 2WD 험로 주행 모드를 기본으로 탑재, 다양한 노면에서 안정적인 주행이 가능하다.

캐스퍼의 판매가격은 기본 모델 스마트 1385만원, 모던 1590만원, 인스퍼레이션 1870만원이다.

캐스퍼는 온라인 채널을 통해서만 구매가 가능하다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr