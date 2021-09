[아시아경제 이민우 기자] 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,525 전일대비 75 등락률 +3.06% 거래량 10,121,328 전일가 2,450 2021.09.13 14:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-9일“한국비엔씨” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다!mRNA 국내 생산! ‘한국비엔씨’보다 큰 거 온다! close 는 지에프로지스로부터 430억원 상당의 경기도 이천시 마장면 회억리 물류센터 신축공사를 수주했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 매출액의 26.6%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr