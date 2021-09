인천 북부권에 82만㎡ 규모 완충녹지 조성…주민들은 반발

인천시, 공원-녹지-수변 연계 '그린네트워크' 구축 계획

비대위 "주민과 소통없어, 환충녹지 지정 철회하라"

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 산업단지들이 밀집해있는 북부권에 대규모 완충녹지 조성을 추진한다.

시는 사업비 2910억원을 들여 서구 오류동 일대에 면적 82만㎡ 규모의 완충녹지를 조성해 산업단지와 공장밀집지역에서 발생하는 대기오염 등의 공해로부터 인근 주거지역을 보호하고, 공원·녹지·수변을 연계한 '그린네트워크'를 구축할 계획이라고 13일 밝혔다.

현재 인천 북부권에는 검단 일반산업단지와 김포 학운·양촌 산업단지 등 14개 산업단지(면적 951만㎡)가 들어서 있다.

이에 비해 검단지역 서북부권의 공원·녹지 면적은 445만㎡ 규모로 전체 면적의 약 6.2%에 불과하며 대부분 검단신도시 내 공원·녹지와 묘지공원 등이 차지하고 있다.

특히 소규모 공장들이 비계획적으로 증가함에 따라 자연녹지지역이 지속적으로 훼손되고 있으며, 주거·산업 간 공간 분리를 위한 완충녹지는 약 0.8% 수준으로 매우 저조한 상황이다.

시는 완충녹지를 조성하면 평균 20년생 수목을 1ha당 1300본씩 심었을 때 연간 1908㎏ 상당의 환경오염물질을 흡수하는 효과가 발생할 것으로 예상했다. 이는 경유차 1122대가 1년간 내뿜는 오염물질과 맞먹는 수치다.

이번에 계획한 완충녹지는 축구장 76개 크기에 달하는 82ha 규모로, 공업지역과 주거지역을 가로지르는 거대한 그린네트워크 구축으로 미세공해 저감에도 기여할 것으로 시는 내다봤다.

시에 따르면 10만㎡의 도시 숲을 확보할 경우 연간 선풍기 50만대를 운영하는 효과를 얻을 수 있고, 서울 여의도공원(0.23㎢) 조성으로 온도가 주변보다 0.9℃ 이상 낮아져 열섬현상을 완화시키고 있다는 조사결과도 있다.

인천시 관계자는 "북부권 서측의 산업기능 밀집지역과 동측의 주거기능 밀집지역을 공간적으로 분리하고, 이 지역의 지속가능하고 친환경적인 발전을 도모하기 위해 완충녹지 조성이 반드시 필요하다"고 밝혔다.

시는 지난 6일 북부권 완충녹지 조성을 주요 내용으로 하는 '도시관리계획 결정 변경안'을 공고했으며 오는 23일까지 의견을 청취한다.

그러나 사업지역인 서구 오류·왕길동 주민들은 인천시가 충분한 의견 수렴 없이 일방적으로 사업을 추진하고 있다며 완충녹지 사업 전면 철폐를 요구하고 나섰다.

비상대책위원회와 서구지역 환경단체 등은 지난 7일 인천시청 앞에서 기자회견을 열고 “시의 완충녹지계획은 민간도시개발 업체만을 위한 대규모 특혜"라며 "완충녹지 지정을 당장 철회하고 공해유발업소(아스콘 공장 11곳 등)를 즉각 이전하라"고 촉구했다.

이들은 "시가 검단산단 내 공해업체 입주 허용, 자연녹지에서의 소규모 공장 난립 방치, 주민과의 소통 없는 일방적인 강소특구(에코사이언스파크) 지정 추진, 무분별한 민간 도시개발사업 허용 등으로 북부권을 망가뜨린 뒤 또다시 일방적으로 주민들의 희생을 강요하는 대규모 완충녹지 지정을 추진하고 있다"고 비판했다.

비대위는 또 "지난 30여 년간 수도권매립지로 인한 환경영향상 피해와 지역개발 저해 등으로 재산상 막대한 피해를 입었고, 2014년부터는 검단산업단지에서 발생하는 각종 오염물질로 엄청난 고통속에서 살아왔다"며 "수도권매립지가 종료되는 2025년부터는 서울 난지도 쓰레기장 인근 상암동처럼 특별한 개발을 기대했으나 돌아온 건 주민들 토지에 엄청난 피해를 주는 완충녹지 지정"이라고 주장했다.

주민들은 완충녹지 조성 계획 철회를 위해 범시민 서명운동과 쓰레기 반입 저지 실력행사, 환경오염·공해 유발업소 유치 책임자 엄중처벌 요구 등을 전개할 것을 예고했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr