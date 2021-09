현대重 건설기계 3사, 하반기 통합 대졸신입 채용

현대제뉴인·현대건설기계·현대두산인프라코어

[아시아경제 김흥순 기자] 현대중공업그룹의 건설기계부문 3개사 현대제뉴인과 현대건설기계, 현대 두산인프라코어가 올해 하반기 대졸 신입사원 통합 채용에 나선다.

현대제뉴인 등 3개사는 현대중공업그룹 인재채용 사이트를 통해 2021년 하반기 대졸 신입사원 채용공고를 내고 내달 4일까지 서류 접수를 진행한다고 13일 밝혔다.

모집분야는 영업, 연구, 설계, 생산관리, 경영지원 등 전 직무영역이다. 입사지원자는 3개 회사 중 회사와 희망직무, 희망근무지를 선택해 입사지원을 할 수 있다. 모집기간 이후 서류전형, 인성검사, 실무 및 임원면접, 건강검진 등을 거쳐 선발된 인원은 내년 초 입사하게 될 예정이다.

현대 두산인프라코어는 전기전자와 제어 분야에 한해 2022년 8월과 2023년 2월 졸업예정자를 대상으로 산학 장학생 선발도 함께 진행한다.

현대제뉴인 관계자는 "우리나라를 대표하는 건설기계사업 3사가 시너지를 극대화하기 위해 통합 채용에 나섰다"며 "이번 채용을 통해 입사하는 우수한 인재들과 함께 건설기계산업 국내 1위를 넘어 글로벌 Top5를 향해 나가겠다"고 밝혔다.

