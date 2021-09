상상인저축은행, IB 부문 새 임원 영입…"기업·부동산 금융 강화"

[아시아경제 송승섭 기자]상상인저축은행은 13일 손인호 전 우리금융캐피탈 상무(보)와 천현정 전 바로자산운용 상무(보)를 각각 투자금융본부 본부장과 부동산금융본부 본부장에 선임했다고 밝혔다.

손 신임 본부장은 저축은행 기업금융팀장을 거쳐 우리금융캐피탈 기업금융본부장과 심사본부장을 25년간 역임한 기업금융 전문가라는 설명이다. 우리금융캐피탈 상무로 재직 당시 기업금융을 총괄하며 안정적인 포트폴리오를 구축하고 뛰어난 영업성과를 냈다는 평가다.

천 신임 본부장도 우리은행 입사 후 저축은행을 거쳐 수신, 여신, 영업 등 업권 전반에 걸쳐 다양한 경험을 쌓아온 금융 전문가라고 언급했다. 최근에는 부동산금융 부문에서 두각을 드러내며 증권과 자산운용업계에서 러브콜을 받아온 것으로 알려졌다.

상상인저축은행 관계자는 “기존 소매금융 외에도 기업금융 및 부동산금융 등 IB 부문 전반을 강화해 나갈 계획”이라고 강조했다.

