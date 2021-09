문화재청, 한지장 활성화 추진 계획 수립·시행

전승 기반 구축, 조사연구 강화, 문화재 분야 수요창출

"국가와 시도지정 무형문화재 전승 활동 활성화 유도"

문화재청은 한지(韓紙) 활용 확대와 제조 기술 보전을 위해 국가무형문화재 한지장 활성화 추진 계획을 수립·시행한다고 13일 전했다. 한지장이란 한지를 제조하는 전통 기술 또는 이를 보유한 장인을 뜻한다.

주요 과제는 전승 기반 구축, 조사연구 강화, 문화재 분야 수요창출 세 가지다. 한지장을 중심으로 전승 체계가 공고해지도록 전승 활동 기회 제공은 물론 시설(공방) 개선, 재료 수급 지원 등을 실행한다. 지류·건조물 등 유형별 문화재 보수·복원에 쓰이는 한지의 품질기준과 한·중·일 전통 수록지 비교 등 연구도 병행한다. 아울러 전통 원료를 사용하는 한지를 다양한 문화유산 분야에 적용해 문화재 분야에서 수요를 유도한다.

문화재청 측은 "내년부터 전통재료 인증제도에 한지 인증기준을 검토해 문화재 수리 활용 기반을 구축할 것"이라며 "특히 문화재 돌봄 사업, 5대궁·조선왕릉 보수 및 복원 등에 전통 한지 사용을 원칙으로 하고, 문화재 보수정비 국고 보조사업 신청 시 전통 한지를 사용하는 사업을 우선 지원하겠다"라고 밝혔다. 이어 "한지장이 국가무형문화재(4명)뿐 아니라 시도무형문화재(5명)로도 지정된 만큼 국가와 시도지정 무형문화재의 전승 활동 활성화에 도움이 될 것"이라고 내다봤다.

한지는 제조과정에서 닥나무·육재·황촉규 등 원재료 가공부터 닥섬유 두드리기, 물질하기, 건조하기 등 스무 가지 공정을 거쳐야 한다. 대부분 수작업이라서 원가가 높다. 값싼 수입 종이의 공세로 수요가 줄어 장인이 점점 줄어드는 추세다. 하지만 문화재의 가치와 진정성을 높이는 중요한 전통재료이고, 자연을 활용해 생필품을 만든 조상들의 실용적 전통 지식을 담고 있어 전승 가치가 높다고 평가된다.

