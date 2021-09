[아시아경제 이민우 기자] 플래티어 플래티어 367000 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,450 등락률 -5.72% 거래량 217,750 전일가 25,350 2021.09.13 11:27 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?마무리되는 공모주 슈퍼위크…하반기에도 IPO 이어진다[특징주]플래티어, 코스닥 상장 첫날 '따상' close 는 카카오엔터프라이즈와 46억원 규모의 '더한섬닷컴 쇼핑몰 개발 통합 인프라 계약'을 체결했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 별도 기준 매출액의 11.57%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr