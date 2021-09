시너지파트너스그룹, 창사 이래 첫 대규모 공채 진행

[아시아경제 장효원 기자] 기업금융투자 전문기업으로 출발해 최근 바이오/헬스케어, 코스메틱, IT 등 다양한 사업영역으로 사세를 확장하고 있는 시너지파트너스그룹에서 창사 이래 첫 대규모 공개채용을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 공개채용은 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,080 전일대비 30 등락률 -0.73% 거래량 257,498 전일가 4,110 2021.09.13 10:27 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일시너지이노베이션, 2분기 영업익 72억원…"실적 개선 지속"[특징주]시너지이노, 모더나 이어 큐어백 mRNA 백신 생산 기대…미생물 배지 공급부각 close , 엠아이텍, 코디 등 코스닥 상장사를 포함하여 노비스바이오, 메디카코리아, 프로메디스, 이노코스텍, 시너지시스템즈 등 시너지파트너스그룹 내 10개 관계사가 참여한다. 모집부문은 ▲경영지원 ▲구매 ▲마케팅 ▲상품기획 ▲생산 ▲연구개발(R&D) ▲품질관리 ▲IT 등의 직군이 대상이며 전체 채용규모는 두 자릿 수 이상이다.

서류접수는 시너지파트너스그룹 채용 사이트를 통해 오는 30일까지 진행되며 이후 서류전형과 면접전형을 거쳐 최종 합격하게 되면 각 지원회사에 입사하게 된다.

회사 관계자는 “회사는 그간 결원이 생길 때마다 각 관계사의 인력을 충원하는 방식으로 인재를 확보해 왔으나 이번 공채를 통해 더 넓은 인재풀에서 역량있는 인재를 확보할 수 있을 것으로 기대한다”며 “전직원을 대상으로 한 스톡옵션 프로그램 운영 등 다양한 복지와 동반성장에 대한 성과보상 프로그램을 운영하고 있는 당사에 열정과 의지가 있는 예비 입사자분들의 적극적인 관심과 지원을 당부한다”고 밝혔다.

