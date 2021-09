국떡, 신제품 ‘크림후추 뉴트로’ 출시기념 리뷰 이벤트 진행

[아시아경제 유현석 기자] ‘추억의 국민학교 떡복이’가 신제품 출시(크림후추 뉴트로)를 기념해 지난달 20일부터 오는 27일까지 리뷰이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

‘크림후추 뉴트로’는 뉴트로 라인만의 쫄깃한 식감을 자랑하는 프리미엄 고래사어묵과 국떡만의 비법으로 알싸하게 매운 중독적인 후추 소스와 크리미한 맛을 더해 고급스러운 크림맛을 극대화했다.

이벤트 참여 방법은 신제품출시기념 리뷰이벤트는 구매페이지에서 조리과정 사진 또는 동영상을 활용해 리뷰를 작성하면 자동으로 응모된다. 당첨자 선정은 해당 리뷰이벤트 배너가 노출된 페이지의 리뷰를 통합하여 랜덤 추첨으로 진행한다.

다이슨 에어랩(1명), 국떡 공식 온라인 자사몰 포인트 10만원(2명), 국떡 뉴트로 5종(오리지널/누들/크림후추/통후추/짜장-5명)을 선물로 증정한다. 당첨자 발표는 27일에 국떡 공식 인스타그램을 통해 확인 가능하다.

이번 이벤트는 로제 떡볶이와는 차별성을 두고 국떡만의 트렌디함을 더한 ‘크림후추 뉴트로’ 제품의 실제 리뷰를 통해 다양한 정보를 제공한다는 취지로 기획했다. 국떡 측은 “앞으로도 새로운 시도와 꾸준한 연구를 통해 소비자가 믿고 구매할 수 있는 제품 라인업 확장에 박차를 가하며, 온·오프라인에서 계속해 확대해 나갈 예정이”라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr