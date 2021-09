현대카드, GS칼텍스와 '에너지플러스카드 에디션2' 출시…"최대 15% 할인"

연간 총 60만원까지 혜택 가능

[아시아경제 기하영 기자]현대카드와 GS칼텍스가 최고 15%의 주유 할인 혜택을 제공하는 상업자 표시 신용카드(PLCC) '에너지플러스카드 에디션2'를 출시했다고 13일 밝혔다.

이 카드는 기존 포인트 적립 대신 보다 직관적인 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 우선 GS칼텍스에서 에너지플러스 애플리케이션(앱)을 통해 사용할 때 이용금액의 15%, 일반 카드 결제를 통해 사용할 때는 10% 할인 혜택을 준다. 특히 일반 카드 결제 할인 혜택은 휘발유와 경유 뿐만 아니라 LPG와 전기차, 수소차를 충전할 때도 동일하게 제공된다. (에너지플러스 앱 통한 LPG, 전기차, 수소차 충전 결제는 추후 오픈 예정)

에너지플러스 앱의 '바로 주유' 서비스는 고객이 유종, 주유량 같은 평소 자신의 주유 패턴과 결제수단을 앱에 미리 등록해두면 주유소에서 간편하게 주유 주문과 결제를 한번에 실행할 수 있도록 해주는 서비스다. 현재 전국 300여 곳의 주유소에서 바로 주유 서비스를 활용할 수 있으며, 올해 말에는 800여 곳까지 대상 주유소를 확대할 예정이다. 에너지플러스 앱에서 바로 주유 서비스를 선택하면 현 위치에서 해당 서비스를 활용할 수 있는 인근 주유소들과 유가, 부대 서비스 등을 확인할 수 있다.

또 이 카드는 주차와 세차, 자동차 정비와 같은 모빌리티 업종에서도 5% 할인 혜택을 제공하며, GS칼텍스의 미래형 주유소인 에너지플러스 허브의 컨시어지 서비스 이용 대행료를 분기당 1회씩 면제해 준다.

할인 혜택은 전월 카드 이용실적에 따라 GS칼텍스에서는 월 최고 4만원, 모빌리티 영역에서는 월 1만원까지 제공돼 연간 총 60만 원까지 혜택을 누릴 수 있다.

연회비는 국내전용과 국내외겸용(비자)이 모두 1만원이며, 카드 발급 즉시 GS칼텍스 앱에 등록해 사용 가능하다. 9월 30일까지 에너지플러스카드 에디션2를 발급 받아 1만원 이상 결제한 고객에게는 연회비를 100% 캐시백 해주는 이벤트도 진행된다.

