캐롯손보, 폰케어액정안심보험 특허 취득

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 폰케어액정안심보험의 시스템에 대해 특허청 특허를 취득했다고 13일 밝혔다. 퍼마일자동차보험과 보험 스위칭 시스템에 이은 세번째 특허다.

특허를 취득한 '단말 정보 영상획득을 통한 보험 제공 시스템'은 휴대폰 액정 영상을 올리면 인공지능(AI) 자동심사를 통해 액정 파손 여부를 판독해 보험 가입부터 보상까지 전 과정을 비대면으로 가능하게 한 기술이다.

캐롯손보는 특허권 취득 이후 사용자 경험 개선을 위해 기술개발에 박차를 가하고 있다. 기존 영상등록 프로세스에 '셀프촬영' 기술을 추가, 고객이 두 가지 가입 방법 중 선택할 수 있도록 했다.

또 캐롯손보는 물론 SK텔레콤을 통한 중고 단말기 가입 시에도 보험에 가입할 수 있어 상품 접근성을 높였다.

캐롯손보 관계자는 "캐롯의 기술력과 보험 서비스 노하우의 시너지효과가 특허 취득과 같은 결과로 인정받은 것"이라며 "디지털 손해보험사로써 합리적이고 혁신적인 서비스를 만들어가기 위해 지속적으로 노력해나갈 것"이라고 말했다.

