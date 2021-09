한병에 1만2900원 … 롯데, 두번째 시그니처 와인 '킬리카눈' 출시

[아시아경제 조인경 기자] 롯데마트가 합리적인 가격과 품질을 모두 만족시킨 두 번째 시그니처 와인으로 호주산 '킬리카눈 슬라우치 쉬라즈'를 출시했다고 13일 밝혔다.

킬리카눈은 1997년 설립된 부티크 와이너리로, 2018년 열린 국제 주류 품평회(IWSC)에서 '올해의 호주 와이너리'로 선정된 바 있다. 세계적인 와인 평론가 로버트 파커로부터 매년 90점 이상의 높은 점수를 획득하며 세계적인 수준의 부티크 와인으로 인정받고 있다.

호주의 쉬라즈 품종은 풍부한 과실향과 중간 이상의 탄닌이 특징인 레드와인으로 만들어진다. 특히, 양념이 강한 요리에 속하는 한식과 어울려 국내 와인 시장에서도 인기가 많은 품종이다.

킬리카눈 슬라우치 쉬라즈(750㎖)는 마트와 백화점, 슈퍼, 세븐일레븐에서 동일한 가격인 1만2900원에 판매한다. 롯데 시그니처 와인인 만큼 와이너리와의 물량 협상을 통한 원가 절감으로 기존의 킬리카눈 쉬라즈 와인의 절반 가격으로 책정했다는 게 마트 측 설명이다.

롯데마트는 지난해 12월 첫번째 시그니처 와인으로 아르헨티나의 '트리벤토 리저브 리미티드 에디션 2종'을 출시한 바 있다. 이 와인은 국내에서 1만원 초반의 고품질 가성비 와인으로 인정받아 준비한 30만병 완판을 기록했다.

올 들어 롯데마트의 와인 상품군 매출은 지난해 같은 기간보다 51.6% 신장했다. 롯데마트는 지난해 11월 와인을 핵심 성장동력으로 삼겠다고 발표한 바 있으며, 올 초에는 와인전문가 팀원으로 구성된 '프로젝트W' 팀도 출범했다.

