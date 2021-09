서울시, 오후 9시까지 확진자 546명…전날보다 102명↓

[아시아경제 구은모 기자] 서울시는 12일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 코로나19 신규 확진자 수가 546명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

전날 같은 시간대(648명)와 비교해 102명 적고, 일주일 전(5일) 454명보다는 92명 많다. 하루 전체 확진자 수는 11일 658명, 5일 464명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 올해 여름 4차 유행이 시작된 이래 급격히 늘어 7월 6일(582명)과 13일(637명), 지난달 10일(660명)과 24일(677명) 등 4차례 최다 기록을 경신했다.

이달 들어서는 확산세가 더 거세져 7일 671명, 8일 667명, 9일 670명, 10일 659명, 11일 658명으로 코로나19 사태 발생 이후 처음으로 닷새 연속 600명대를 기록했다.

이날 오후 9시 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 8만7008명으로 잠정 집계됐다. 이날 전체 확진자 수는 다음 날인 13일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

