이준석, '고발사주' 의혹 신중 대응…"과한 공격은 맞서지만, 과한 개입도 안 돼"

"박지원 어떤 식으로든 국민 안심시킬 조치 내려야"

"원희룡과의 다소 이견 있어도 동지적 관계 이상 없어"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 ‘고발사주’ 의혹과 관련해 균형 있는 대응을 언급하며 신중한 접근을 강조했다.

12일 이 대표는 이날 당내 대선 경선주자인 원희룡 전 제주도 지사와 만난 뒤 기자들과 만나 "우리 후보에 대한 정치적인 부적절한, 과도한 공세가 있다고 생각했을 때는 정치적으로 그걸 방어할 수 있다"면서 "김웅 의원에 대한 과도한 압수수색이나 이런 것들은 당에서 강하게 이의 제기를 한 것"이라고 밝혔다. 이어 "그와 별개로 어떤 법률적 사실관계나 이런 것에 대해서 당이 잘 알지 못하는 상황 속에서 과도한 개입을 하면 안 된다는 주장에도 저는 공감한다"며 "그 두 가지가 같이 조화롭게 대응의 기조가 되지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

윤석열 전 검찰총장 측에서 박지원 국가정보원장에 대한 고발에 나서겠다는 뜻을 밝힌 것에 대해서도 거리를 두는 발언을 했다. 이 대표는 "국정원법은 국정원의 국내 정치 개입을 엄격하게 금지하고 있다"면서 "그런 것을 누구보다도 잘 숙지하고 계실 박 원장이 굉장히 오해를 살 수 있을 만한 행동을 한 것에 대해서 저는 굉장히 안타깝게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "대선이라는 것은 워낙 민감하기 때문에 저는 박 원장이 거취 표명을 포함해 어떤 식으로든지 국민들을 안심시킬 만한 조치를 해야 된다고 생각한다"며 "오래 기다리지는 않겠다"고 말했다.

앞서 이 대표는 MBN 인터뷰에서도 윤 전 총장과 김웅 의원의 결백을 믿느냐는 질문에 대해 " 집권세력의 탄압이 있다면 당의 구성원이기 때문에 당이 방어해야 한다"면서도 "사실관계에서 (윤 전 총장이) 무리수를 뒀거나 잘못한 지점이 있다면 당이 보증을 서는 곳은 아니다"라고 밝혔다.

한편 이 대표와 원 전 지사는 이번 만남을 통해 불편한 관계를 해소했음을 밝혔다. 이 대표는 "원 전 지사와 제가 함께 해온 정치적 여정 속에서 동지적 관계가 다소의 이견 때문에 관계에 큰 지장은 없다"고 밝혔다. 앞서 원 전 지사는 이 대표와 사적 통화에서 이 대표가 "‘윤 전 총장은 금방 정리된다’고 발언했다"고 공개했다. 이에 이 대표는 녹취록을 공개를 통해 정리 대상은 윤 전 총장이 아닌 경선 과정의 잡음이라고 해명했다. 당시 논란 속에서 원 전 지사는 녹취파일 공개를 요구한 반면, 이 대표는 ‘그냥 딱하다’는 반응을 보였다.

