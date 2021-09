진중권, 李·洪 겨냥 "쌍욕하는 대통령이냐, 막말하는 대통령이냐…국민들 경사났네"

[아시아경제 황수미 기자] 진중권 전 동양대 교수가 여야의 대권주자인 이재명 경기지사와 홍준표 국민의힘 의원을 싸잡아 비판했다.

진 전 교수는 12일 자신의 페이스북에 이 지사와 홍 의원의 '형수 욕설', '돼지 발정제' 논란과 관련한 양측의 공방을 소개하며 "대선풍경"이라고 했다.

진 전 교수는 홍 의원이 "선거 시작 사흘 동안 이 지사가 한 쌍욕을 틀면 그냥 선거 끝난다"고 한 것과 이 지사 캠프가 "성폭행 자백범이 할 말은 아니지 않나"라고 받아친 것을 거론했다.

이어 홍 의원이 "'쌍욕 프레임'하고 '막말 프레임'하고 붙으면 쌍욕하는 사람을 뽑겠느냐"라고 한 것을 덧붙였다.

그러면서 진 전 교수는 "쌍욕하는 대통령이냐, 막말하는 대통령이냐"라며 "대한국민은 축복받은 국민. 경사났네, 경사났어"라고 꼬집었다.

앞서 홍 의원은 지난 10일 대구에서 열린 기자간담회에서 "이 지사가 한 쌍욕을 틀면 그냥 선거 끝난다"며 이 지사 측을 자극한 바 있다.

이에 이 지사 캠프의 전용기 대변인은 다음 날 홍 의원의 '돼지 발정제' 논란을 거론하며 "성폭행 자백범이 할 말은 아니지 않나, 과거 장인어른을 '영감탱이'라고 욕했던 홍 의원이 부모를 욕보이는 가족에 항의한 이재명 후보를 욕할 일은 아니다"고 받아쳤다.

또 "정치를 '말의 예술'이라 하는데 이런 식의 막말로 정치 수준을 떨어뜨리는 홍 의원의 모습은 개탄스럽기 짝이 없다"고도 했다.

그러자 홍 의원은 "더 이상 묵과할 수 없다"며 "허위사실 공포 선거법 위반, 명예훼손 혐의로 고발하고 전 대변인의 국회의원직이 박탈되도록 책임을 묻겠다"고 분노를 표했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr