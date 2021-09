교육부-질병청, 소아·청소년 백신접종 방안 논의…이른 시일 내 발표

[아시아경제 구은모 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 12일 정은경 질병관리청장과 최근의 학생·교직원 코로나19 확진자 발생 추이를 공유하고 소아·청소년 백신접종 방안을 논의했다.

교육부는 이날 오후 유 부총리가 정 청장과 영상회의를 열고 2학기 안전한 등교수업을 위한 학교의 역학조사 체계보완과 소아·청소년 백신접종 안정성 등 백신접종 방안을 논의했다고 밝혔다.

질병청은 앞서 지난달 열린 예방접종전문위원회가 내부 심의를 거쳐 소아·청소년도 접종 대상자에 포함하도록 권고함에 따라 실제 백신접종 대상과 시행 시기, 활용 백신, 접종 기관 및 접종 방법 등을 구체적으로 논의해 이른 시일 내에 확정·발표할 예정이다.

교육부는 최근 백신을 접종한 연령대의 코로나19 감염률이 낮아지는 상황으로 미뤄볼 때 올해 하반기로 갈수록 아직 예방접종을 하지 않은 소아·청소년의 감염률이 다른 연령층보다 상대적으로 높아질 것으로 우려하고 있다. 이에 따라 학령기 연령층의 확진자 발생을 최소화하기 위해 우선 추석 연휴 기간에 학생과 교직원이 지켜야 할 방역수칙을 다시 한번 강조하며 각급 학교에 안내하기로 했다.

아울러 학교 등에서 확진자가 발생했을 때 신속한 역학조사를 통한 적시 위험평가와 신속 대응을 위한 표준행동 절차를 마련하는 등 질병청의 '학교·유치원·어린이집 대상 코로나19 역학조사 지침'도 개정할 방침이다.

우선 교육(지원)청은 보건소 등 관내 유관기관 담당자 등과 비상 연락체계를 정비하고, 학교에서는 학교별 시설현황과 구성원의 인적사항 정보를 사전에 작성·관리한다. 또한 확진자 발생 시 보건당국에서는 학교 등으로부터 받은 자료를 바탕으로 노출위험평가와 후속 조치를 신속하게 시행해 추가 확산을 최소화한다는 계획이다.

