김기현 "박지원·조성은, 매우 특수한 관계…해명하라"

[아시아경제 금보령 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 박지원 국정원장에게 '고발 사주 의혹' 제보자인 조성은씨와의 관계가 친밀해 보인다며 이에 대한 해명을 요구했다.

김 원내대표는 12일 오후 국회에서 긴급 기자간담회를 열고 "박 원장과 조씨는 매우 특수한 관계인 것으로 파악된다"고 밝혔다.

특히 박 원장에게 조씨와의 관계를 해명해야 한다고 목소리를 높였다. 김 원내대표는 "박 원장과 조씨의 커넥션이 핵심 키로 떠오르게 됐다"며 "제보자라고 하는 조씨가 왜 제보 후 박 원장을 만났는지 도저히 납득할 수가 없다. 밥값 얼마 들었는지, 비용은 누가 지출했는지, 식사 자리에 박 원장과 조씨 외의 누가 합석했는지, 지출한 돈은 공금인지 등에 대해 밝혀줄 것을 요구한다"고 얘기했다.

이어 그는 "만약 공적 사이로 만났다면 조씨와 박 원장 사이에서 무슨 논의할 문제가 있었는지가 의문이다. 이 점에 대해 박 원장은 명쾌하게 해명해야 한다"며 "만약 해명하지 않으면 숨기는 것에 매우 구린 구석이 있다고 보지 않을 수 없다"고 덧붙였다.

이날 김 원내대표는 박 원장과 조씨의 과거 당적과 역할, 보도 사진, 페이스북 글 등을 함께 제시했다. 그는 "박 원장과 조씨는 일반적으로 아는 사이가 아닌 매우 특수한 관계인 것을 알 수 있다"며 "페이스북 글을 보면 고양이를 조씨 몸에 올린 사진을 보고 박 원장이 댓글에 '냥이가 행복하겠다'고 했다. 고양이 이름도 다 알고 계신 모양이다. 조 씨가 '불쑥 안부로 전화를 물어주시니 엄청난 반가움이 ♡♡'라고 하자 박 원장이 '그게 나야'라고도 했다"고 설명했다.

이와 함께 김 원내대표는 고위공직자범죄수사처(공수처)의 김웅 의원실 불법 압수수색을 중단해야 한다고 강력하게 주장했다. 그는 "절차상 명백하게 불법이다. 혐의사실이 무엇인지조차 특정되지 않은 상태에서 아니면 말고 식으로 입건해 수사한다는 것 자체가 수사 ABC마저 무시하고 있는 조치"라며 "특히 김 의원은 피의자나 피고발인도 아닌 제3자에 불과한 참고인이다. 야당 국회의원 사무실, 의정활동 (자료가) 많이 담긴 사무실을 수사기관이 압수수색 전격 시도한다는 것은 납득할 수 없는 과잉 수사"라고 비판했다.

그러면서 김 원내대표는 "이 사건은 정치공작, 선거공작의 망령을 떠올리는 대형 게이트로 번질 가능성이 농후하다"며 "국민의힘은 사건 진상을 철저히 파헤치고, 대선을 앞둔 이 시점에 야권을 향한 공작이 어디서, 누구에 의해 주도돼 진행되고 있는 것인지 실체적 진실을 밝혀 대한민국 법치주의와 민주주의를 지키기 위한 노력을 끝까지 할 것"이라고 했다.

