수은 임직원, 혈액수급 위해 '단체 헌혈' 긴급 동참

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행은 정부의 헌혈 촉구 요청에 임직원들이 ‘단체 헌혈’에 긴급 동참했다고 12일 밝혔다.

코로나19 장기화로 일일 혈액보유량이 5일분 미만으로 지속되는 상황 속, 정부는 지난 1일 공공부문 및 각계각층의 국민이 헌혈에 동참해주길 요청한 바 있다.

이에 수은은 당초 오는 10월에 예정됐던 헌혈 행사를 조기에 실시했다. 이번 헌혈 행사는 수은 임직원의 자발적인 참여로 9일부터 10일까지 양일간 실시됐다.

수은 관계자는 “혈액수급상황이 ‘주의단계’에 진입할 정도로 상황이 좋지 않다는 소식에 임직원들이 자발적으로 ‘생명 나눔’에 나섰다”며 “국책금융기관으로서의 선제적 책임 이행을 다해 국가 혈액수급 개선에 다소나마 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

