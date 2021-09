공장 유휴지에 '공해차단 숲' 조성…인천시, 기업 신청받아 수목 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 지역 내 산업단지·공장 유휴지를 활용해 공해차단 숲과 쉼터 조성 사업을 추진한다.

시는 다음 달 29일까지 이 사업에 참여할 기업을 모집한 뒤 내년부터 수목을 지원한다고 11일 밝혔다.

2019년부터 산업단지와 고속도로 주변에 미세먼지 차단 숲을 조성해온 시는 그 효과를 극대화하기 위해 미세먼지·소음·분진·악취 등 오염 근원지인 공장 내 유휴부지에도 수목을 식재키로 했다. 근로자에게 쉼터를 제공하는 부수 효과도 기대하고 있다.

시는 5곳의 양묘장(23만㎡)에서 키우고 있는 69만여 그루의 나무를 산업단지나 대규모 공장에 지원할 계획이다. 미세먼지 저감에 효과가 높은 교목(키 큰 나무) 외에 철쭉 등 꽃이 피는 관목(키 작은 나무)도 공단 근로자들의 쉼터 조성을 위해 지원한다.

'인천시 녹화보전 및 녹화추진에 관한 조례'에 따라 지원하는 수목은 사업체(공장) 소유가 되지만 10년 내 베거나 처분할 수 없으며 공장의 용도변경, 재축 등의 사유가 발생할 경우 시와 협의해 처리하면 된다.

시는 각 기업에 적합한수목 선정부터 관수·시비·병해충방제 등 관리에 이르기까지 사전 컨설팅을 통해 공해차단 숲이 효율적으로 조성되고 관리되도록 지원할 방침이다.

시는 미세먼지 차단 숲 조성사업에 지난해 109억원, 올해 35억원을 투입했으며 내년엔 90억원을 확보할 계획이다.

