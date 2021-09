현장 취재 기자들도 협박 당해

[아시아경제 기하영 기자]유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 탈레반이 아프간 시위대에 실탄과 채찍, 곤봉 등으로 폭력적인 대응에 나서 최소 4명이 사망했다고 10일(현지시간) 밝혔다.

주요 외신에 따르면, 사무소는 아프간에서 탈레반이 집권한 지난달 중순 이후 시위 진압이 점점 폭력적으로 변하고 있다며 이같이 지적했다.

라비나 샴다사니 대변인은 제네바에서 열린 브리핑에서 "우리는 탈레반의 대응이 가혹해지는 것을 목도했다"며 "총격으로 인해 시위대 중 최소 4명이 사망한 것으로 기록됐다"고 말했다. 시위대 사망은 발포로 시위대를 해산시키려는 과정에서 비롯된 것으로 설명했다.

이어 "시위 참가자를 상대로 자택 수색을 했다는 보고도 받았다"며 "시위를 취재했던 기자들도 겁을 먹고 있다"고 전했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr