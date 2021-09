LH, 임대주택 입주민 상담서비스에 1억5000만원 지원

한국사회복지관 협회와 협업을 통해 전국 단위 상담서비스 제공

공모 통해 임대단지 선정, 전국 13개소 130여명 대상 마음건강 케어

김현준 LH 사장 "입주민 삶의 질 향상 위해 마음돌봄까지 챙길 것"

한국토지주택공사(LH)는 10일 코로나19 장기화로 고통 받고 있는 임대주택 입주민의 정신건강 증진을 위한 기부금 1억5000만원을 한국사회복지관협회에 전달했다고 밝혔다.

이날 LH가 전달한 기부금은 한국사회복지관협회가 전국 13개 LH 임대단지 입주민 130명을 대상으로 실시하는 ‘마음건강 상담 서비스’에 활용된다.

‘마음건강 상담 서비스’는 심리·정신적 도움이 필요하나 의료복지 사각지대에 놓여 있는 입주민을 대상으로 사회복지관의 ‘정신건강 증진 프로그램’, 보건소의 ‘금주 교실’, 정신건강복지센터의 심리치료 등 전문기관의 도움을 받을 수 있도록 지원하는 것이다.

한국사회복지관협회는 전국적인 네트워크와 전문인력을 구축하고 있는 전문 상담기관으로 올해 7월부터 내년 6월까지 1년 동안 LH 임대단지 입주민을 위한 상담 서비스를 제공하게 된다.

김현준 LH 사장은 "마음건강 돌봄이 필요한 입주민을 위해 상담서비스를 지속 확대하는 등 임대주택 입주민 삶의 질 향상과 국민 주거복지를 강화하기 위해 세심한 주의를 기울일 것"이라고 말했다.

