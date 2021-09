"新바이오 미래를 위한 도약"…2021년 글로벌 바이오 콘퍼런스 13일 개막

국내외 바이오 전문가 60여명 강연자로

[아시아경제 김지희 기자] '2021년 글로벌 바이오 콘퍼런스(GBC)'가 오는 13일부터 15일까지 개최된다. 올해로 7회차를 맞은 GBC에는 국내외 바이오 전문가와 제약사 개발자, 규제기관 등 전문가 67명이 강연에 나선다.

식품의약품안전처는 오는 13일부터 사흘 간 서울 강남 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 서울 호텔에서 GBC를 진행한다고 10일 밝혔다. '뉴노멀, 신바이오 미래를 위한 도약'을 주제로 열리는 이번 행사에는 우리나라를 비롯해 미국, 캐나다, 호주 등 20개국이 참가한다.

올해 GBC에는 해외 30명을 포함해 총 67명의 전문가가 강연자로 나선다. 코로나19 치료제 및 백신 개발 동향과 글로벌 백신 허브 구축 전략, 규제기관 역할 및 방향 등을 논의한다. 오는 13일 개회식과 기조·특별 강연(8개)을 시작으로, 14일~15일 포럼(8개)·워크숍(3개)·연계행사(3개) 등이 진행된다. 코로나19 방역상황을 고려해 대면과 비대면을 병행해 온라인으로 생중계된다.

첫날 기조 강연에서는 ▲피터 도허티 노벨생리의학상 수상자(1996년) ▲이종구 서울대 의대 교수 ▲마가렛 햄버그 전 미국 식품의약청(FDA) 청장 ▲아론 치에하노베르 노벨화학상 수상자(2004년) ▲로제리로 가스파르 세계보건기구(WHO) 국장 ▲래리 곽 미국 씨티오브호프 병원 부원장 ▲로버트 커벨 캐나다 토론토 대학교 써니브룩 건강과학센터 박사 ▲로렌스 코리 미국 프레드허치 암연구소 교수 등 전 세계 석학들이 코로나19 유행 극복을 위한 바이오의약품의 연구개발 성과와 최근 사례를 공유한다.

둘째 날인 14일에는 차세대 백신의 원천기술 개발 현황 등을 공유하는 '백신 포럼'과 유전자재조합의약품 포럼이 마련됐다. 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 포럼에서는 공중보건 위기 상황 속 비대면 실태조사 사례를 공유하고 비대면 실사 시 요구되는 사항 등을 다룰 예정이다.

마지막 날에는 혈액제제 포럼, 첨단바이오의약품 포럼, 글로벌 백신 허브화 전략 포럼, 해외 규제당국자 초청 워크숍, 청년멘토링 ‘바이오의약품, 내일을 부탁해’ 등이 개최된다.

식약처 관계자는 "이번 콘퍼런스가 전 세계 바이오의약품 개발의 최신 연구 동향과 인허가 규제과학 정책 등을 공유해 새로운 감염병 위기를 대비하고 바이오산업의 미래를 조망할 수 있는 계기가 되길 기대한다"며 "뉴노멀 시대에 바이오의약품의 연구·개발부터 생산, 수출입, 국제외교까지 적극적으로 협력하는 규제기관으로서 우리나라는 물론 국제적 규제과학 수준을 한 단계 끌어올리기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

